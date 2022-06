Polícia tática do primeiro batalhão prende homem acusado de tráfico de drogas em Rio Branco

- Publicidade -

Policiais do primeiro batalhão da Polícia Militar através de seus agentes conseguiram fechar um ponto de comércio de entorpecentes no Bairro Geraldo Fleming ( primeiro distrito) da capital Rio Branco.

O fato ocorreu na rua dos médicos e Rua Belo Jardim do respectivo Bairro nesta segunda-feira (13). Raimundo Thiago Lima de Souza foi preso em flagrante enquanto um outro suspeito conseguiu empreender fuga da polícia.

A polícia já estava investigando o ponto de comercialização de drogas no bairro e na noite desta segunda-feira (13), a polícia foi ao local e percebeu o momento em que usuários faziam a compra do entorpecente, foi aqui que a polícia agiu e entrou no beco fazendo abordagem e na ação foi encontrado um vasilhame com o químico aparentando cocaína e crack.

Raimundo Thiago de Lima Souza foi encaminhado para a delegacia de flagrantes onde foi ouvido pelo delegado plantonista e encaminhado para os devidos procedimentos da justiça onde poderá responder pelo tráfico de drogas.

Essas ações da força de segurança na capital tem sinalizado efeito positivo em combate ao tráfico em Rio Branco e a intenção da Polícia é que outros pontos de drogas sejam desarticuladas para diminuir essas ações criminosas.