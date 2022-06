Polícia prende mulher que matou marido enquanto ele dormia no Dia dos Namorados

Enquanto Jardiel estava deitado dormindo, a suspeita se apossou de uma faca e golpeou o marido várias vezes.

Depois de matar o companheiro, a suspeita fugiu para Urupá (RO), cidade vizinha a Alvorada do Oeste. Com o curso da investigação, a Polícia Civil pediu pela prisão temporária da mulher, que acabou sendo localizada e presa nesta terça-feira (21).

A suspeita confessou o homicídio do marido e então foi levada ao presídio local; o nome dela não foi divulgado. A polícia segue com o inquérito do caso para saber a motivação do crime.