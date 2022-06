Polícia Militar e Civil prende dois em posse de três armas de fogo em Feijó

- Publicidade -

Ao final da tarde da última terça-feira, 21, as Policiais Civil e Militar em Feijó prenderam, em flagrante, dois faccionados pelo crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo. Os presos, J.S.N., de 25 anos e J.A.B.S., de 23 anos, saíram da cidade de Tarauacá para cometerem o assalto na cidade vizinha. O crime ocorreu na zona rural de Feijó.

Os flagranteados, em poder de uma arma branca, tipo peixeira, arrombaram uma residência localizada no KM 08 da BR-364, sentido Feijó – Manoel Urbano, local de onde furtaram uma espingarda, calibre 28.

Em ato contínuo, os assaltantes, em poder dessa arma de fogo e da faca, dirigiram-se até uma propriedade localizada no KM 57, local em que ameaçaram uma mulher que estava na casa. Os criminosos entraram na residência e com a arma de fogo, ameaçaram gravemente a moradora, fazendo com que ela entregasse suas duas espingardas.

Equipes das Polícias Civil e Militar cercaram vários pontos da rodovia e os assaltantes foram presos nas proximidades do Km 08, quando estavam em poder de três armas de fogo e uma arma branca.

Os presos aguardam audiência de custódia. A Polícia Civil investiga o caso e chegou à conclusão de que “o crime foi praticado com o intuito de conseguir fortalecer a facção criminosa com armas de fogo, mas felizmente a ação foi neutralizada e os presos foram retirados do convívio social”, pontua Railson Ferreira, Delegado de Polícia Civil em Feijó.

Fonte: Ascom/PCAC