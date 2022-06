Polícia Militar do Acre promove 1º estágio de Técnicas de Escolta

- Publicidade -

Com o intuito de capacitar os agentes que utilizam as motocicletas como ferramenta de transporte para desempenho de suas funções profissionais, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) ministrou o 1º estágio de Técnicas de Escolta. As instruções ocorreram de 06 a 11 de junho, em Rio Branco.

Com um corpo técnico docente capacitado e formado nas Escolas de Moto Patrulhamento Tático do País, o estágio contou com instruções como: procedimentos de escolta; técnicas de pilotagem e escolta; afim de coordenar e garantir uma escolta rápida, segura e livre de acidentes.

A instrução contou com 30 alunos, sendo 15 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), 14 da Superintendência Municipal de Transportes (RBTrans) e 01 socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), tendo 27 concluídos a capacitação.

Para o 1º tenente Willian Rocha, comandante do Giro, formado no curso de Especialização Profissional, da Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam/SP), a capacitação é extremamente importante para os profissionais. “Este estágio tem a finalidade de capacitar os integrantes dos órgãos que atuam efetivamente com o procedimento de escola”, disse o comandante.

Além das atuações na área de Segurança Pública, a Companhia Giro tem se destacado no aperfeiçoamento dos seus profissionais em cursos fora do Estado e também no processo de multiplicação do conhecimentos a outros profissionais.