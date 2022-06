Polícia Militar do Acre oferta capacitação de trânsito a militares do interior do Estado

- Publicidade -

Com o objetivo de atualizar os policiais militares a respeito das constantes alterações na Legislação de Trânsito, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), realizou durante essa semana, uma capacitação aos integrantes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM). As instruções ocorreram nos municípios de Feijó e Tarauacá.

A capacitação abrangeu 51 policiais militares, sendo 33 de Tarauacá e 18 de Feijó, e contou com instruções referentes a atualização da Legislação de Trânsito, bem como aos principais erros no preenchimento dos documentos operacionais de trânsito, escrituração, sistemas de pesquisas, entre outros. Além disso, incluiu aulas práticas, por meio de operações realizadas nas cidades.

O 2º tenente Barbosa Cruz, do BPTRAN, foi um dos instrutores da capacitação, e destacou a relevância da atividade. “É imprescindível, necessidade de cada policial militar estar atualizado em relação às constantes alterações das normas de trânsito, evitando erros na fiscalização e prevenção de incidentes na circulação e conduta de usuários das vias urbanas e rurais”.

O oficial destacou ainda a importância da parte prática da capacitação, que propicia aos militares contato com os instrumentos de trabalho na fiscalização de trânsito. “A assimilação de conhecimentos sobre a utilização do equipamento etilômetro, dos aplicativos e ferramentas que auxiliam na melhor atuação do policial militar em sua missão como agente da Autoridade de Trânsito”, concluiu.

Júlio César, sargento da Polícia Militar, trabalha no serviço de Rádio Patrulha (RP) em Tarauacá e também atua no trabalho de fiscalização de trânsito durante o serviço. “Essa capacitação é de grande importância para atuação policial, no que se refere ao trânsito, pois nós estamos atualizando nosso conhecimento referentes a legislação de trânsito, aprimorando o tratamento com os condutores e desenvolvendo uma melhor fiscalização, com isso auxiliando também na educação de trânsito”, destacou o militar.

As instruções tiveram o acompanhamento da coordenadora de Multas e Registro Nacional de Infrações de Trânsito (Renainf), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), Heretuza Sena Pessoa. No mês de maio, a capacitação foi ministrada a 44 policiais militares dos municípios de Acrelândia, Plácido de Castro e Xapuri.

Fonte: Assessoria da PMAC