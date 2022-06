Polícia Militar do 8° BPM cumpre mandado de prisão de foragido em Sena Madureira

- Publicidade -

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8° Batalhão (8º BPM), cumpriu um mandado de prisão de um foragido da cidade de Rio Branco, na manhã deste sábado, 18, no bairro 2° Distrito, em Sena Madureira.

Enquanto realizavam o patrulhamento, os policiais militares avistaram um suspeito com as mesmas características de um indivíduo que possuía um mandado em seu desfavor, o que foi confirmado na delegacia.

Durante a abordagem e posterior busca pessoal, foi encontrada, com o homem, uma trouxinha de entorpecente, aparentando ser cocaína.

A ordem de prisão foi emitida em razão dos crimes de roubo e corrupção de menor, praticados em datas anteriores, em Tarauacá.

Fonte: Assessoria da PMAC