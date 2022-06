Polícia Militar apreende entorpecentes e recupera motocicleta em ações na capital

Policiais do 3° Batalhão de Polícia Militar (3°BPM) apreenderam entorpecentes no bairro Montanhês, na sexta-feira, 03.

Em patrulhamento, os militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença da polícia, arremessou um saco em um terreno. Os policiais fizeram a abordagem e encontraram no saco jogado entorpecentes.

Em mais buscas no local, foi descoberto que havia um verdadeiro laboratório de entorpecentes, sendo encontrado uma variedade de drogas e quantidades. Sendo 25 papelotes de pasta a base de cocaína, 246 gramas da mesma substância, 21 barras de maconha, dois pacotes de merla e 209 gramas da mesma substância, 33 papelotes de skank e137 gramas de cocaína, além de material para preparar e embalar as drogas.

GIRO RECUPERA MOTOCICLETA NA AVENIDA CEARÁ

Na manhã de sexta-feira, 03, os militares do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro) recuperaram uma motocicleta roubada. O fato aconteceu na avenida Ceará.

Os policiais receberam informações do COPOM que um indivíduo estava trafegando em uma motocicleta roubada na área central. A equipe realizou patrulhamento nas imediações, avistando e abordando o suspeito. Realizaram a consulta da placa e constataram que o veículo possuía restrição de roubo.

Os policiais militares encaminharam as ocorrências as autoridades competentes para que fossem tomadas as providências cabíveis aos fatos.

Fonte: Assessoria da PMAC