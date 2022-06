Polícia Militar apreende arma de fogo e recupera veículo roubado

Uma equipe do Grupo de intervenção rápida e ostensiva (Giro), da Polícia Militar, apreendeu uma arma de fogo e recuperou uma motocicleta, em ação realizada na quinta-feira, 02, no bairro Conquista.

Os militares receberam informações que dois indivíduos estavam trafegando em uma motocicleta roubada nas imediações do bairro Conquista. Os policiais iniciaram buscas e avistaram uma dupla em uma motocicleta com as mesmas características informadas.

Os policiais realizaram a abordagem e busca pessoal nos suspeitos e encontraram uma pistola 9 milímetros. Ao consultar a placa do veículo foi constatado possuir registro de roubo.

Os policiais militares encaminharam os envolvidos à delegacia, juntamente com arma e motocicleta, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Fonte: Assessoria da PMAC