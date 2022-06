Polícia Federal cumpre 43 mandados em operação contra facção criminosa

O nome da operação faz referência a uma organização militar formada por Atenas que visava proteger as cidades gregas das tropas do Império Persa, combatendo a presença dos Persas no Mediterrâneo, em alusão à união dos esforços das forças de segurança pública de Roraima que culminaram na instalação da Força Tarefa de Segurança Pública de (FTSP), que completará três anos de criação no próximo mês de julho.

Fonte: G1