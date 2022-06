Polícia estoura boca de fumo na Baixada da Sobral

- Publicidade -

Em operação de rotina, realizada no Bairro Bahia Nova, Rua Boa União, a Polícia Militar do 1° batalhão, prendeu na noite da última quarta-feira, (22), três homens com os dados de, Alisson Alencar Simão, 20 anos, Felipe Pereira da Silva, 22 anos, e Abrão de Lima Fortunato de 18 anos.

Os acusados foram avistados pela polícia, em uma casa que aparentava tratar-se de um ponto de comercialização de drogas. Na residência, um elemento ao avistar a viatura da Polícia, empreendeu fuga, deixando o portão da casa aberto, o que facilitou a entrada dos policias.

Ao adentrar nas dependências da residência, a polícia encontrou os três acusados, que na abordagem, foram flagranteados com uma grande quantidade drogas, a descriminar, exatas 43 trouxinhas de vários entorpecentes, incluindo Maconha tipo Skank, crack e cocaína. Na ação também foi apreendida uma pistola calibre 380, com 15 munições intactas. Além da droga e da arma, a polícia encontrou em poder dos traficantes dois celulares, jóias, e a quantia de dois mil e quinhentos reais.

Os acusados foram encaminhados junto com o material apreendido, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para a realização dos procedimentos da lei, onde ambos responderão por tráfico de drogas, e porte ilegal de armas.

Veja o vídeo: