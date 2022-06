Polícia Civil recebe viaturas e armamentos da força nacional durante visita da Ministra Cristiane Britto ao Acre

- Publicidade -

Em agenda no Acre, a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, realizou na tarde desta segunda-feira, 20, em frente ao Palácio Rio Branco, realizou entrega de viaturas e armamentos as Polícias Civil e Militar para fortalecimento da Rede Humanizada de Apoio a Meninas e Meninos (Rhuamm), que tem como objetivo promover a conscientização dos direitos da criança e o agir preventivo, além de proporcionar orientação e capacitação sobre a violência praticada contra crianças em Rio Branco, com o objetivo de expandir a iniciativa, futuramente, para outros municípios.

Durante solenidade, presidida pela governadora em exercício, Desembargadora Valdirene Cordeiro, o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, o comandante da Polícia Militar, Paulo Cesar Gomes, Secretário de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cesar Rocha dos Santos, além do Deputado Federal Alan Rick, prefeito da capital, Tião Bocalon, a juíza auxiliar do Tribunal de Justiça, Andréia Brito, e o coordenador do Núcleo da Cidadania da DPE, Celso Araújo.

“Nossa prioridade no ministério é fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes no Brasil. Em todo o país estamos equipando as unidades de assistência com os aparatos para execução desse serviço tão importante que é a assistência social”, destacou a ministra.

Foram entregues 4 viaturas, 20 pistolas e 69 carregadores oriundos da Força Nacional que serão destinados ao combate à violência contra a mulher no estado do Acre.

Fonte: Ascom/PCAC