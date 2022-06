Polícia Civil prende homem acusado de matar o próprio primo

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 9, a Polícia Civil em Porto Walter prendeu F.D.C.S de 24 anos, investigado pelo crime de homicídio em uma residência localizada no bairro Santa Luzia.

O crime ocorreu em 29 de maio de 2022, na Comunidade Veneza, localizada no interior do município de Porto Walter/AC. A investigação identificou o autor F.D.C.S de 24 anos, que em posse de uma arma de fogo foi a um campo de futebol próximo de sua residência e executou seu próprio primo, José Alexandre Santos da Silva, de 28 anos, com um disparo de espingarda e em seguida fugiu para o município de Marechal Thaumaturgo.

A Polícia Civil deu inicio as investigações e conseguiu lograr êxito na identificação da materialidade e autoria delituosa, ocasião em que de forma célere o delegado Rafael Távora representou pela prisão preventiva do acusado.

De acordo com as investigações, a motivação para o crime se deu em virtude de um desentendimento entre autor e vitima no dia anterior, onde a vítima teria agredido o autor.

O autor depois de cometer o crime, fugiu para uma localidade chamada Grajaú, onde posteriormente seguiu para o município de Marechal Thaumaturgo, vindo a ser preso em decorrência do Mandado de Prisão expedido pela Justiça.

Nesta quinta-feira, 9, o acusado foi transferido pelos policiais civis para Cruzeiro do Sul onde deverá seguir para o presídio Manoel Neri ficando à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre