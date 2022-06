Polícia Civil prende foragido da justiça em posse de drogas e arma de fogo em Rio Branco

- Publicidade -

Nas primeiras horas desta terça-feira, 28, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) com apoio da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) prendeu, em flagrante, em uma residência localizada no bairro Taquarí, J. S. A. de 39 anos, pelo crime de trafico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

A prisão ocorreu em cumprimento a 03 (três) mandados de busca e apreensão, e um mandado de prisão em desfavor de J. S. A. que é considerado foragido da justiça do Acre e foi preso pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, e contra ele constava um mandado de prisão da Vara de Execução Penal, pois o flagranteado havia rompido o equipamento de monitoramento eletrônico em março de 2021.

Na residência foi encontrada em um dos cômodos, um arma de fogo (revolver .38) municiado, 191 trouxinhas de cocaína, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, além de petrechos para embalo de entorpecente como: balança de precisão, linhas, plásticos e vestígio de entorpecentes.

A Polícia Civil agradece ao Poder Judiciário e ao Ministério Público pela celeridade no procedimento, o que possibilitou o sucesso da investigação. A operação Policial aplicou prejuízo ao crime de aproximadamente de R$ 7.960,00 (Sete mil novecentos e sessenta reais) e teve por objetivo a retirada de entorpecentes das ruas e o asfixiamento do crime.