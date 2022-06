Polícia Civil prende assaltante Foragido

- Publicidade -

Ao final da tarde da última quarta-feira, 22, a Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Capturas – NECAPC, logrou êxito em localizar e capturar A. O. dos S., de 23 anos de idade, por força do Mandado de Prisão pela prática do crime de Roubo majorado, tendo sua sentença definitiva a mais de 16 anos de reclusão em regime fechado. A sentença é fruto do trabalho investigativo da Delegacia de Combate ao Roubo e Extorsões – DCORE, desta capital Rio Branco.

Em posse das informações, a equipe de policiais se deslocou ao km 72 da AC-90, Transacreana, em busca do foragido, adentraram um ramal e obtiveram informações que o fugitivo tinha saído em direção a capital Rio Branco, possivelmente na tentativa de se evadir da justiça, em seguida, em diligências, foi possível localizar o indivíduo no momento em que o mesmo se encontrava prestes a iniciar fuga em direção a local incerto.

É de conhecimento da polícia, que em 2019, o investigado integrava uma Organização Criminosa que praticava roubos à comércios nesta capital. Sua principal função seria dar fuga aos demais comparsas em um veículo marca Chevrolet, modelo Classic, de sua propriedade.

Por vezes o investigado entrava no comércio antes de seus comparsas no intuito de verificar a movimentação do ambiente, após visualizar sua possível vítima, saía e aguardava fora para dar iniciou a fuga dos envolvidos no bando.

Um dos integrantes de seu grupo criminoso era Jeferson Saraiva de Lima, morto semana passada em uma tentativa de assalto na Rua Campo Grande, região da Sobral. Após a prisão o foragido foi conduzido a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocado à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/PCAC