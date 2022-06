Polícia Civil deflagra operação “Parte Alta” captura traficante, apreende drogas e arma em cumprimento de 12 Mandados de Busca e Apreensão em Rio Branco

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 06 de junho, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO), com o apoio do (Departamento de Polícia da Capital e do Interior(DPCI), e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais(CORE), deflagrou a “Operação Parte Alta”, e deu cumprimento a 12 Mandados de Busca e Apreensão.

Durante a incursão policial, foi possível apreender 1Kg de maconha, 54 gramas de cocaína, 132 gramas de maconha, um revólver cal. 38, R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais), e 2 cartões bancários. Além das apreensões a Polícia Civil coletou elementos como mídias eletrônicas, celulares, anotações, e cartas que serão remetidas a perícia para análise criminal.

No curso da operação, a polícia Civil capturou M.L.S.A, 18 anos, por integrar organização criminosa, e por tráfico de drogas. De acordo com a investigação, o preso foi apontado como líder na cadeia criminal, e comandava o tráfico de drogas na parte alta da cidade.

Os delegados Martin Hessel e Felipe Martins, enfatizaram a importância desta operação, e que a atuação da DRACO tem constantemente buscado identificar integrantes de organização criminosa, e retirá-los do convívio social.

O nome da operação, “Parte Alta”, está relacionado aos alvos da investigação que apontou a parte alta da cidade, como campo de atuação de determinada organização criminosa.

O preso, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para ser apresentado ao juízo, para realização da audiência de custódia, e demais atos processuais.

Fonte/ Ascom/Policia Civil do Acre