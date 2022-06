Polícia Civil com apoio da PRF prendem foragido da Justiça na BR-317

Ao final da tarde desta terça-feira, 31 de maio de 2022, a Polícia Civil em Xapuri, prendeu S.G.P, de 19 anos, foragido da justiça Acreana do município de Tarauacá.

Durante operação realizada na entrada de Xapuri, policiais civis de Capuri abordaram um táxi que transitava no sentindo Rio Branco – Xapuri.

No interior do veículo havia um homem em atitude suspeita. Os policiais civis, com apoio dos PRF que se encontravam naquela base operacional, realizaram pesquisas nos bancos de dados das polícias, quando descobriram que S.G.P era foragido da justiça Acreana do município de Tarauacá-Acre.

O foragido S.G.P é suspeito de ter cometido diversos crimes em Rio Branco e em outros municípios do Acre.

O foragido foi conduzido a Delegacia Geral de Polícia Civil do município de Xapuri e em seguida foi transferido para o Complexo Penitenciário Francisco Oliveira Conde, na capital.

Fonte: Ascom/PCAC