Polícia Civil apreende armas, recupera carro roubado e conduz três suspeitos a Defla

- Publicidade -

Uma Operação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa- DHPP, na noite desta quinta-feira, 09 resultou na apreensão de duas armas de fogo – pistolas municiadas, recuperação de um veículo roubado, condução de uma mulher e um adolescente, além da prisão de um suspeito.

De acordo com informações investigadores da DHPP em cumprimento a Mandados de Busca e Apreensão, em uma residência no ramal Bom Jesus, região do Segundo Distrito de Rio Branco, na casa os investigadores encontraram um veículo, modelo Fiat, de cor vermelha, de Placas MZP 2701 do municipio de Acrelandia, que possui restrição de roubo e furto, datado do dia 19 de abril, durante assalto ocorrido em uma propriedade rural, localizada na estrada de Porto Acre.

Por esse motivo a dona da casa onde o carro foi encontrado foi conduzida a Defla para prestar esclarecimentos, do carro e armas terem sido encontradas na residência.

O homem preso que não teve o nome divulgado, assumiu ser o proprietário das armas, segundo a informações ele tem passagens pela polícia.

O delegado Alcino Júnior, informou que a operação de hoje terá desdobramentos e que possivelmente nesta sexta-feira, 10 outras pessoas sejam presas por crimes relacionados à crimes de homicídios e tentativas.