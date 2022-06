PM recebe título de área para construção de base comunitária na Cidade do Povo

O subcomandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Luciano Fonseca, e o Diretor de Planejamento da instituição militar, coronel Roberto Marques, reuniram-se na manhã desta quarta-feira, 1º de junho, com o Dr. Anastácio Menezes, juiz titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco, e com o Dr. Érico Maurício Barboza, Procurador-Chefe da Coordenação de Regularização, Cadastro e Avaliação Imobiliária, para tratar acerca do projeto de implantação de uma base de Polícia Comunitária na Cidade do Povo.

Na ocasião, ficou definida a questão da titularidade da área (terreno) onde futuramente será construído o prédio que abrigará o efetivo policial militar a ser empregado nesse tipo de policiamento específico, que tem como foco a aproximação e a cooperação entre a polícia e a comunidade.

Para o coronel Roberto Marques, a realização do projeto significa a possibilidade de a Polícia Militar estar presente num local estratégico e implantar um tipo de policiamento que busca a transformação social. “Esperamos poder contribuir, sobretudo, no sentido de fazer da filosofia de polícia comunitária um instrumento de transformação social no seio daquela sociedade, para que os jovens se tornem pessoas cada vez melhores, jovens com possibilidade de um futuro transformador”, disse o diretor.

Fonte: Assessoria da PMAC