PM prende homem em flagrante após assalto a ônibus

Passageiros disseram que os criminosos entraram no veículo, anunciaram o assalto e falavam que estavam armados.

“Eles diziam: ‘Todo mundo me dá o telefone’, eles queriam o telefone, dinheiro. Alguns tentaram esconder. Eu não estava entendendo bem. E ele dizia: ‘Eu vou matar todo mundo’. Os homens do ônibus perceberam que ele não estava armado e foram para cima. Quando a gente foi chegando aqui [IML], tinha o carro de polícia, e fizeram um auê dentro do ônibus. Aí todo mundo percebeu”, contou uma passageira, muito nervosa.