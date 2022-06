PIS/Pasep: saque do mês de junho será triplo e foi liberado; quem saca até R$ 3 mil?

- Publicidade -

O PIS/Pasep esquecido do ano base de 2019 já está sendo pago há um tempo, assim como o do ano de 2020, mas uma novidade foi lançada nesse mês de junho: alguns trabalhadores de todo o Brasil poderão realizar o saque de até três valores referentes a esse benefício.

Os três valores que poderão ser sacados por uma parcela dos trabalhadores somam pouco mais de R$ 3 mil, claro, considerando que o profissional tenha direito de resgatar a todos eles.

Os saques dos quais estamos falando são referentes aos seguintes programas de pagamento:

Saque referente ao PIS/Pasep ano base 2019;

Saque referente ao PIS/Pasep ano base 2020;

Cotas PIS/Pasep.

Mesmo que se tratem de três formas de adquirir um dinheiro extra em junho, é importante ressaltar que nem todas as pessoas terão direito de os mesmos valores. Sendo assim, vale a pena conferir a quais deles você pode ter direito.

PIS/Pasep de 2020

Vamos falar primeiro sobre os pagamentos do abono salarial do ano base 2020 que está sendo pago nesse ano de 2022. Todo cidadão brasileiro que trabalhou por, pelo menos, 30 dias no ano de 2020 terá direito ao saque do PIS do referido ano base.

Algumas pessoas já realizaram o saque, mas de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, cerca de R$ 430 milhões ainda estão esperando para voltar às mãos dos seus donos.

Os requisitos para o saque são aqueles que todos já conhecem.

Além de ser necessário ter trabalhado de forma registrada por 30 dias daquele ano, ter recebido uma remuneração média de até dois salário mínimos, também é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há cinco anos.

Além disso, o funcionário também precisa ter seus dados atualizados pelo seu respectivo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS/eSocial). Os saques poderão ser feitos até o dia 29 de dezembro deste ano.

Para fazer a consulta sobre o pagamento de 2020, é necessário baixar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, fazer o cadastro e solicitar a verificação do benefício. Ele está disponível para dispositivos Android e iOS.

PIS/Pasep de 2019

No que se refere ao saque do ano base 2019, as regras para obter o benefício são as mesmas das citadas anteriormente, contudo é preciso realizar a solicitação do benefício para o Ministério do Trabalho.

O pedido pode ser feito pelo trabalhador que tem direito de receber de duas formas diferentes.

De forma presencial em uma unidade do Ministério do Trabalho do seu estado, portando um documento com foto;

Pelo e-mail do Ministério do Trabalho ([email protected]). É importante lembrar de substituir a sigla “UF” pela sigla do estado em que a pessoa reside.

Caso não tenha certeza se tem direito ou não de receber o valor referente ao ano de 2019, basta consultar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Fonte: Edital Concursos Brasil