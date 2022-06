PF localiza embarcação em que viajavam Dom e Bruno no Amazonas

- Publicidade -

O comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal que coordena as buscas e investigações no Amazonas sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, informou na noite do último domingo (19), que bombeiros e militares da Marinha localizaram a embarcação em que viajava a dupla na região de Atalaia do Norte (AM).

De acordo com as informações da PF à CNN, a embarcação havia sido afundada para a ocultação do crime.

O barco será enviado para exames periciais para ajudar a elucidar o crime, segundo a PF.

Também neste domingo, o comitê informou que cinco pessoas foram identificadas por suposta participação na ocultação dos cadáveres do indigenista e de Dom.

Os suspeitos foram localizados e ouvidos pelos agentes que atuam na operação, mas estão respondendo em liberdade, pois “a lei não permite enquadrar em nenhuma hipótese…não é flagrante e não cabe temporária e preventiva”, conforme comunicado à CNN pelo delegado superintendente Eduardo Fontes.

Até o momento três suspeitos foram presos pela morte de Bruno e Dom. São eles: Amarildo da Costa de Oliveira, 41, conhecido como “Pelado”; Oseney da Costa de Oliveira, 41, o “Dos Santos”; e Jeferson da Silva Lima, chamado de “Pelado da Dinha”.

Amarildo da Costa de Oliveira confessou ter executado o crime, enquanto seu irmão Oseney se reservou ao direito de permanecer em silêncio. Já Jeferson está envolvido na ocultação dos cadáveres, segundo as informações preliminares.

“As investigações continuam no sentido de esclarecer todas as circunstâncias, os motivos e os envolvidos no caso”, afirmou a PF, em comunicado.

“Os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuam em andamento para completa identificação dos remanescentes humanos e compreensão da dinâmica dos eventos”, completou.

A Polícia Civil do Amazonas também emitiu nota neste domingo sobre as investigações.

O delegado Alex Perez, titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte, no interior do estado, destacou que os policiais estão trabalhando para identificar os suspeitos restantes e que mais informações sobre o caso podem ser repassadas a qualquer momento.

Fonte/ CNN BRASIL