PF deflagra operação contra desvio de recursos públicos e fraudes Cruzeiro do Sul

Na manhã desta Sexta-feira, 24, a Polícia Federal deflagrou a operação ” Atlântida” com a finalidade de crimes de fraudes e licitações. A operação se deu em dois Estados no Acre na cidade de Cruzeiro do Sul e na Paraíba em João Pessoa.

A investigação da PF deu início em 2018 para apurar a associação de crimes em combinações e ajustes em fraudes e licitações na Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

A Polícia Federal apurou que a ação criminosa teve participação de agentes públicos e empresários, inclusive com a utilização de empresas de “fachada” para burlar o processo licitatório, em contratos que envolvem obras de engenharia como pavimentação asfáltica de ramais e implantação de complexo esportivo na cidade de Cruzeiro do Sul/AC.

Na ação dos crimes o setor público teve um prejuízo avaliado em mais de 5 milhões de reais.