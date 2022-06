PF confirma que material encontrado pertence à dupla desaparecida na Amazônia

- Publicidade -

A Polícia Federal confirmou que o material encontrado neste domingo (12) na Amazônia pertence ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips, que sumiram no último dia 5 quando faziam o trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até o município de Atalaia do Norte, no Amazonas.

De acordo com nota enviada pela corporação, foram encontrados um cartão de saúde, uma calça, um chinelo e um par de botas pertencentes a Araújo; e um par de botas e uma mochila com roupas de Dom Phillips.

Segundo o comitê de crise instaurado pela Polícia Federal, as buscas neste domingo se concentraram na região do rio Itaquaí, “especialmente na área onde foi encontrada uma outra embarcação aparentemente de propriedade de Amarildo da Costa Oliveira, que se encontra com prisão temporária decretada por conta dos fatos”.

Fonte/ CNN BRASIL