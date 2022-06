PF captura o autor do homicídio de jornalista inglês e do indigenista brasileiro

- Publicidade -

A Polícia Federal investiga uma confissão feita por um dos suspeitos presos . Segundo fontes da Polícia Federal, as vítimas foram mortas, esquartejadas e tiveram os corpos incinerados. O suspeito informou aos policiais que não foi o “responsável pela execução”, mas que ajudou a esconder os restos mortais e mostraria o local aos investigadores.

Na tarde desta quarta-feira (15/6), o suspeito foi levado pela PF para o possível local do desaparecimento. A expectativa é que ele indique onde o crime foi cometido. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a embarcação da PF subiu o rio Itaquaí em direção a Atalaia do Norte (AM). De acordo com a reportagem, “o suspeito estava totalmente coberto, não sendo possível saber se se tratava de Amarildo Oliveira, o Pelado; seu irmão, Oseney de Oliveira, o Do Santos; ou até mesmo outro suspeito.”

Os peritos da Polícia Federal, também analisam restos orgânicos encontrados na floresta. A expectativa, é que o laudo sobre as vísceras, provavelmente humanas, localizadas no local, saia até sexta-feira (17/6).

No domingo (12/6), a PF confirmou que a mochila com pertences encontrada pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas, é do jornalista britânico Dom Phillips. O comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal, divulgou uma nota, informando que dentro da bolsa haviam objetos dele, e de Bruno Pereira. Segundo a nota, foram percorridos cerca de 25 km, com procuras minuciosas pela selva, em trilhas existentes na região, áreas de igapós, e furos do Rio Itaquaí.

“Na região onde se concentraram as buscas, foram encontrados objetos pessoais, entre eles, um cartão de saúde em nome de Bruno Pereira.” Além disso, também foram encontrados uma calça e um chinelo, ambos de cor preta, que pertenciam a Bruno, e mais dois pares de botas, um de cada vítima.

Fonte/ Portal Jornal Brasiliense