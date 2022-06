Petrobras reajusta preço do diesel e gasolina no Acre se aproxima dos R$ 8,00

- Publicidade -

Mais uma vez o acreano terá que pagar mais caro, pelo anúncio do novo aumento da gasolina e do diesel. Na sexta-feira (17), a Petrobrás anunciou, que a gasolina terá o reajuste para as refinarias passando de R$ 3,86 para R$ 4,91, equivalente a um aumento de 5,18%.

Já o diesel, terá portanto um aumento de R$ 4,91 para R$ 5,61 a cada litro.Em Rio Branco, alguns postos de gasolina, ofertam até descontos, mais a grande maioria dos postos, cobram entre R$ 7,48 a R$ 7,60.

Com o novo reajuste, o Rio branquense pode pagar mais de R$ 8,00 pelo preço do combustível, e é previsto que o aumento chegue às bombas nos próximos dias, haja visto que, mesmo o Presidente da República, Jair Bolsonaro, interceda continuamente aos os empresários, para mantenham o valor sem alterações, a resposta é que, devido a grande crise que assola a economia mundial, é impossível frear os reajustes no momento, e que a guerra entre Rússia vs Ucrânia, tem grande parcela de culpa em toda essa crise.

A reportagem ouviu um proprietário de posto de Combustível, e este informou que os preços, ainda estão os mesmos na capital, mas que neste domingo, nas primeiras horas dia, o preço sofrerá o reajuste.

“O preço só não aumentou ainda, porque o carregamento de combustível ainda não chegou no Estado, mas é certo que é uma questão de tempo, e em 10 horas, o combustível chegará em nossas bombas já com o reajuste das refinarias, e o aumento estará em todos os postos do Estado”, finalizou.