Pessoas que trabalham mais de 49 horas por semana tendem a beber mais

- Publicidade -

Pessoas que trabalham mais de 49 horas por semana têm tendência a beber mais. Isso porque quem passa cerca de 9,8 horas por dia no trabalho, de segunda a sexta, se dá “um prêmio” para relaxar no fim de semana, mas acabam exagerando.

Publicada pela revista Safety and Health at Work, a pesquisa analisou dados de 105 mil pessoas que participaram de 14 estudos. Segundo o site Metrópoles, as pessoas que trabalham mais consomem 10,4 gramas de álcool puro a mais do que quem exerce sua atividade em um período de até 40 horas semanais.

Isso corresponde a uma pequena taça de vinho ou a 250 mL de cerveja. Mas quanto mais as pessoas trabalham, mais elas têm tendência para beber, já que essa diferença salta para 17,7g de álcool quando o trabalho chega a 54 horas semanais.