Péssimo exemplo: vereadores saem no tapa no plenário da Câmara de Boca do Acre

O plenário da Câmara de Vereadores de Boca do Acre, município do interior do Amazonas cujas relações políticas, econômicas e sociais se dão mais com Rio Branco – pela proximidade – do que com Manaus, foi transformada, na sessão desta terça-feira (28), num autêntico ring, no qual não faltaram socos e pontapés.

A confusão começou entre dois vereadores, Jansem Almeida (Avante) e Roderick Costa ( cujo partido não foi revelado) mas foi transformada em briga generalizada, já que assessores dos dois parlamentares e outros espectadores da sessão deixaram as galerias e invadiram o plenário tomando as dores dos respectivos brigões.

O vereador Roderick estava respondendo pela presidência da Câmara e, apesar disso, deu exemplos de tudo aquilo que não deve ocorrer numa casa de leis cuja essência é o debate democrático. A confusão foi filmada e o vídeo generalizou nas redes sociais.

Veja vídeo: