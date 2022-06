Pesquisa eleitoral Datafolha 2022: Lula tem 47% no primeiro turno e Bolsonaro 28%

- Publicidade -

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a nova pesquisa eleitoral Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (23). Já Jair Bolsonaro (PL) tem 28%, enquanto Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%. Nos votos válidos, o petista poderia vencer a eleição no primeiro turno.

A pesquisa ouviu 2.556 pessoas na quarta (22) e quinta-feira (23) em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Veja o resultado da nova pesquisa Datafolha:

• Lula (PT): 47%

• Jair Bolsonaro (PL): 28%

• Ciro Gomes (PDT): 8%

• André Janones (Avante): 2%

• Simone Tebet (MDB): 1%

• Pablo Marçal (Pros): 1%

• Vera Lúcia (PSTU): 1%

• Branco/nulo/nenhum: 7%

• Não sabe: 4%

Felipe d’Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC), Luciano Bivar (UB) e General Santos Cruz (Podemos) não pontuaram.

A variação do ex-presidente Lula foi negativa, de um ponto, dentro da margem de erro. Já Jair Bolsonaro variou também dentro da margem de erro, com um ponto a mais. Ciro Gomes também ganhou um ponto, enquanto Simone Tebet tinha 2% e passou para 1%.

Em relação aos brancos, nulos ou nenhum, o índice se manteve o mesmo, assim como os indecisos.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, Lula manteve estabilidade, com 37%, contra 38% no último levantamento Datafolha. Já Bolsonaro cresceu de 22% para 25%. Ciro Gomes tem 6% e “outros” tem 3%.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno – caso necessário – será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

• Deputado federal (quatro dígitos)

• Deputado estadual (cinco dígitos)

• Senador (três dígitos)

• Governador (dois dígitos)

• Presidente da República (dois dígitos)