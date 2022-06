Pesquisa eleitoral 2022: sem Doria, Lula e Bolsonaro crescem no primeiro turno

- Publicidade -

Sem a presença de João Doria (PSDB), os pré-candidatos à Presidências Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) cresceram 4 pontos percentuais na nova pesquisa EXAME/IDEA, em comparação com o levantamento de maio, e teriam 45% e 36% dos votos, respectivamente, se o primeiro turno fosse hoje.

A pesquisa, publicada nesta quinta-feira (23), mostra ainda que Ciro Gomes (PDT) tem 7% das intenções de votos e Simone Tebet (MBD), 3%.

O EXAME/IDEA ouviu 1.500 pessoas, entre os dias 17 e 22 de junho, por telefone. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02845-2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

No primeiro turno, Bolsonaro está à frente de Lula no Norte (38% contra 23%), no Centro-Oeste (36% contra 24%), e no Sul (28% contra 26%). O petista abre vantagem no Nordeste, onde tem 51% dos votos, contra 22% do atual presidente. No Sudeste, eles empatam com 33%.

Lula segue à frente no segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista segue à frente com 48% dos votos contra 41% para o atual ocupante do Palácio do Planalto. Ambos cresceram dois pontos percentuais desde o último levantamento EXAME/IDEA.

Pessoa que afirma que não sabe, brancos e nulos somam 10% das respostas.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno – caso necessário – será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos) Deputado estadual (cinco dígitos) Senador (três dígitos) Governador (dois dígitos) Presidente da República (dois dígitos)

Fonte/ Portal Yahoo.com