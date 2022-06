Pesquisa do FIEAC mostra mostra Gladson com 50,3%, Mara com 15,4% e Petecão, 13,3%

O governador Gladson Cameli está em primeiro lugar nas intenções de voto com 50,3%, segundo pesquisa do Instituto Perfil, de Porto Velho, encomendada pela Fieac e divulgada na última sexta-feira, 03 de junho.

Mara Rocha (MDB) aparece em seguida com 15,4%; Sérgio Petecão (PSD) tem 13,3% e Jenilson Leite (PSB), 6,8%.

Também pontuaram: a vereadora Michele Mello (PDT), 1,8%; David Hall com 0,7% e Nilson Euclides com 0,6%. Brancos e nulos somaram 6,2%. 4,1% não souberam responder.

Já na pesquisa espontânea, os números são os seguintes: Gladson Cameli, 41%; Jorge Viana, 9%; Mara Rocha, 3,9%; Petecão, 3,6%; Jenilson Leite, 2,5%; e Marcus Alexandre 1,1%. 32,5% não souberam responder. 1% não respondeu. Os outros candidatos pontuaram 2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 28 de maio e ouviu 1.430 pessoas no Acre. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04020/2022

Fonte: O Alto Acre