Pesquisa divulgada pela Fieac diz que, se eleições fossem hoje, Gladson Cameli estaria reeleito em primeiro turno com mais de 50% dos votos

Se as eleições estaduais, que ocorrem dentro de quatro meses, fossem hoje, o governador Gladson Cameli estaria eleito em primeiro turno com com 50,3%., que é a soma dos votos de todos os seus adversários.

É o que revela pesquisa encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e realizada pelo Instituto Perfil,com de Porto Velho (RO), cujos números foram divulgados na tarde desta sexta-feira, 03.

De acordo com os números, em segundo lugar aparece a virtual candidata ao Govenro pelo MDB, deputada federal Mara Rocha que teria 15,4%. O senador Sérgio Petecão e já declarado candidato ao Governo pelo PSD aparece em terceiro lugar com 13,3%; O deputado Jenilson Leite, candidato pelo PSB, ficaria em quarto lugar com com 6,8%.

Na pesquisa, também aparecem os nomes da vereadora Michele Mello (PDT), aparece com 1,8%, David Hall (Avante) com 0,7% e Nilson Euclides (PSOL) com 0,6%. Brancos e nulos somaram 6,2%. 4,1% não souberam responder.

O nome do ex-governador e ex-senador Jorge Viaa foi excluído da consulta para o Governo porque o petista, até o momento, ainda não declarou oficialmente se disputará o governo ou o Senado – sendo que esta última opção seja a mais provável.

No levantamento espontâneo, quando o pesquisador diz o nome dos postulantes ao cargo, o governador Gladson Cameli aparece com 41%; Jorge Viana com 9%, Mara Rocha com 3,9%, Petecão com 3,6%, Jenilson Leite 2,5% e Marcus Alexandre com ,1%. Neste item, 32,5% não souberam responder. 1% não respondeu. Os demais candidatos pontuaram 2%, aponta a pesquisa.

A pesquisa foi realizada nos últimos dias do mês de março e está registrada no tribunal regional Eleitoral (TRE).