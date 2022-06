Peruana é presa no Acre com livros infantis recheados de cocaína que seria enviada à Europa;Veja vídeo

Uma mulher de nacionalidade peruana foi presa no último sábado (4) quando seguia viagem pela BR-317, no interior do Acre, transportando em sua bagagem livros infantis recheados de cocaína. A droga, segundo a polícia, seria enviada à Europa.

A prisão foi realizada pelo Grupo Especial de Fronteiras (GEFRON), que atua na região de fronteira do Acre com a Bolívia e o Peru, dois grandes exportadores de maconha e cocaína.

De acordo com Rêmulo Diniz, coordenador do GEFRON, a cocaína pura escondida na capa dos livros teria saído do Perú e de Rio Branco seguiria à um porto no litoral nordestino de onde seria enviada à Europa.

“O que chamou a atenção foi o grau de pureza da cocaína. De Rio Branco, o entorpecente seria levado pela acusada até o nordeste e de lá seguiria para a Europa”, disse.

Veja vídeo:

Fonte: Folha do Acre