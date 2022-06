Perlla se casa com empresário em hotel de luxo e aliança de R$ 132 mil

- Publicidade -

A cantora Perlla se casou nesta quarta-feira (8) com o empresário Patrick Abrahão, em uma cerimônia religiosa em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. As informações são do site Na Telinha.

De acordo com a publicação, o evento reuniu cerca de 50 amigos e familiares dos noivos, que usaram um parte de alianças avaliadas em R$ 132 mil, da marca Bvlgari.

A união de Perlla e Patrick foi oficializada pelo pai do noivo, o apóstolo Inovélio Abraão, e a festa contou com apresentações dos cantores gospel Willian nascimento e Eli Soares.

Em seu Instagram, Perlla comentou um pouco sobre a noite especial, e se disse “a mulher mais abençoada do mundo”.

“É impossível por em palavras tudo o que vivi e senti hoje, mas me considero a mulher mais abençoada do mundo. Sou extremamente feliz por tudo que estou construindo, pelas pessoas que estiveram comigo nesse momento tão incrível e pela vida do homem que hoje tenho ao meu lado, que viveu toda a nossa trajetória e fez ela valer a pena”, escreveu a cantora.

“Hoje foi o nosso grande dia, mas todos os dias tem sido bons ao seu lado, desde o início de tudo até a eternidade”, finalizou.

Fonte: IstoÉ