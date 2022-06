Perícia revela que pneus do ônibus de Conrado e Aleksandro explodiram

O laudo pericial do Instituto de Criminalística revelou na última sexta-feira (3/6) que dois pneus do ônibus da dupla sertaneja Conrado e Aleksandro apresentaram sinais de explosão. Segundo o documento divulgado, os peritos sugerem a ocorrência de impacto do pneu contra algum tipo de obstáculo na via como, por exemplo, buracos, pedras ou algum objeto grande. O veículo tombou no dia 7 de maio e resultou na morte de seis pessoas, entre elas Aleksandro.

O perito responsável pelo caso, Carlos Eduardo Penazzi Filho, afirma que não é possível estabelecer um “nexo temporal”, ou seja, não dá para afirmar se essa batida que causou a explosão aconteceu no momento do acidente ou antes do veículo tombar na estrada. Quando Carlos fala sobre o momento antes do acidente, ele conta que pode ter sido “segundos, minutos, horas ou dias”.

O perito externa ainda que não descarta outras explicações que eventualmente sejam propostas e que possam explicar os danos vistos no pneu. Ainda segundo este documento do Instituto de Criminalística, a análise da tragédia envolvendo Conrado & Aleksandro se deu principalmente pela avaliação dos aços e arames que dão estrutura aos pneus do ônibus. Como eles estavam dobrados de fora para dentro, a perícia sugere que tenha ocorrido alguma batida forte na rodovia.

A Polícia Civil segue analisando novas imagens do ônibus da dupla sertaneja. No total, treze testemunhas prestaram depoimento à Polícia Civil sobre a tragédia. E entre elas está o homem que filmou o ônibus momentos antes do acidente, que preferiu não se identificar.