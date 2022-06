Penetra? Ex-marido de Britney Spears tenta invadir casamento da cantora e será processado

- Publicidade -

Don’t you know that you’re toxic? Britney Spears não tem um dia de paz… nem quando tenta se casar. Na última quinta-feira, dia 9, a Princesinha do Pop subiu ao altar para trocar as aliança com Sam Asghari, mas, horas antes, passou por maus bocados. O ex-marido da cantora, Jason Alexander, tentou invadir a cerimônia.

De acordo com o Page Six, Jason entrou na mansão onde aconteceria o casamento, em Los Angeles, nos Estados Unidos, fazendo uma live nas redes sociais como se tivesse sido convidado, mostrando até os detalhes da decoração. Quando a segurança se aproximou, ele disse que estava na lista de amigos e ainda afirmou que Britney foi sua primeira e única esposa, por isso estava ali para estragar a cerimônia. Vale lembrar que Alexander foi casado com a cantora em 2004 e a união durou apenas 55 horas.

Percebendo que havia algo estranho no comportamento do homem, segundo o TMZ, os policiais locais foram acionados e o ex-marido de Spears foi contido na porta da mansão. Matthew Rosengart, que representou a artista no processo de fim de tutela contra o pai, Jamie Spears, afirmou ao veículo norte-americano que Jason será processado pela invasão, sendo acusado ainda de vandalismo e baderna.

Jason Alexander foi algemado, levado sob custódia e preso. Expresso meus agradecimentos ao Departamento do Xerife do Condado de Ventura por sua pronta resposta e bom trabalho. Estou trabalhando em estreita colaboração com as autoridades para garantir que o Sr. Alexander seja processado agressivamente em toda a extensão da lei, disse ele ao Page Six.

No momento, Alexander está preso sob fiança de mais de dois mil dólares, cerca de 12 mil reais, sendo esta a terceira prisão em 13 meses. Eita!

Fonte: Estrelando