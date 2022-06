Pela primeira vez no Brasil Diesel fica mais caro que a gasolina

- Publicidade -

Segundo Sistema de Levantamento de preços (SLP), órgão da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis a (ANP) revelou que a capital do Acre, Rio Branco possuiu o preço do diesel mais alto do país.

No estado os acreanos desde o último sábado o preços foram atualizados em todos os postos de combustíveis e o diesel é encontrado a uma preço de até R$ 8,60 L, isso na capital, haja visto que em outros municípios como Cruzeiro do Sul o preço está bem acima do comercializado em Rio Branco, podendo chegar até R$ 8.95 o litro.

Vale lembrar que no último dia 17 de junho a estatal Petrobrás anunciou a alta dos preços da Gasolina e do Diesel para as distribuidoras. Segundo dados o aumento foi de 5,18 % para a gasolina e 14,2% para o diesel.

Desta forma, em nenhuma outra data no Brasil o preço da gasolina tinha sido superado pelo diesel.