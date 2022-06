‘Pego umas minas também’, diz Luísa Sonza na estreia da Parada LGBT+

“Estou feliz pra cara***, pra cara***, porque é o primeiro ano que eu estou aqui e a galera sabe que pego umas minas também”, conta a cantora que levou o público à loucura. Luísa era uma das atrações mais aguardadas do evento, após dois anos remotos na pandemia, com o tema “Vote com Orgulho – Por uma Política que Representa”.

Outra atração aguardada na Parada LGBT+ foi a entrada de Pabllo Vittar. Ela entoou gritos de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro em sua apresentação no último trio elétrico. A cantora, que vem se manifestando publicamente seu apoio à pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência, se apresentou com um figurino todo amarelo e cantou faixas de seu último álbum “Batidão Tropical”.

Fonte: Folha de São Paulo