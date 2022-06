PEC da bondade”, que aumenta o bolsa família em R$ 200,00, o vale-gás e concede R$ 1 mil para caminhoneiros será votada na tarde de hoje pelo Senado

- Publicidade -

O Senado decide em votação na tarde desta quinta-feira (30), a proposta de emenda à Constituição (PEC que viabiliza condições para o pagamento de aumento de R$ 200 no benefício do Auxílio Brasil, para o reajuste do auxílio-gás, e ainda para a criação do “voucher caminhoneiro”, de R$ 1.000. O texto foi apresentado pelo relator, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), na sessão de quarta-feira (29), mas, a pedido de diversos senadores, teve sua análise transferida para a tarde de hoje.

A proposta vem sendo camada como “PEC da Bondade”. Não se sabe, ainda, como votarão os três senadores pelo Acre. Como os três são aliados do presidente Jair Bolsonaro, é possível que toos votem sim.

De acordo com o substitutivo essas “medidas emergenciais transitórias” seriam pagas a partir de 1° de agosto, em cinco parcelas, até dezembro de 2022. O texto de Bezerra também prevê “zerar a fila de espera” de beneficiários do Auxílio Brasil. Os primeiros signatários são, respectivamente, o senador licenciado Carlos Fávaro (PSD-MT) e o senador Carlos Portinho (PL-RJ).