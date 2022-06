Peaky Blinders está de volta e Mano Brow vira um Shelby em ação na NETFLIX

- Publicidade -

A Netflix divulgou nesta sexta-feira (10) fotos do rapper brasileiro Mano Brown “interpretando” Thomas Shelby em uma ação para promover a estreia da 6ª e última temporada de Peaky Blinders. As imagens foram reveladas por meio das redes sociais do streaming e do cantor com a frase: “Das ruas de São Paulo a Birmingham, a ideia é uma só: a última temporada de Peaky Blinders já está disponível”.

Mano Brown aparece com as roupas características do personagem – boina e terno cinza escuro – além, é claro, de parecer ‘frio e calculista’.

O futuro de Peaky Blinders

Nos novos episódios, Thomas Shelby deve lidar com o plano fracassado de matar Oswald Mosley e, claro, descobrir quem o traiu. Mas vale lembrar que a família Shelby ainda deve ganhar um filme, que já está em desenvolvimento.

“Eu já tenho uma ideia totalmente formada para a conclusão da história, temos começo, meio e um fim adequado para aquilo que contamos até agora”, comentou o criador da série, Steven Knight, em entrevista à revista Variety.

Além disso, ele confirmou que a trama do longa deve abrir portas para mais produções da série. “Haverá ganchos para outras histórias nesse universo, que podem se tornar outras séries de TV e eu espero que essas ideias saiam do papel”, disse.

Fonte/ Portal Tecmundo