Paulo Guedes pede congelamento de preços e mercado reage; custos e benefícios da redução de impostos

- Publicidade -

Em evento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) na quinta-feira (9), o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu que a cadeia produtiva reduza o lucro para conter alta de preços, em um apelo para que empresariado brasileiro ajude a quebrar cadeia inflacionária.

A declaração de Paulo Guedes derrubou as ações das empresas varejistas na bolsa. Enquanto isso, segue no Senado a discussão sobre o projeto que impõe o limite de 17% da incidência do ICMS sobre combustíveis, energia, transportes e telecomunicações.

Apresentado por Thais Herédia e Priscila Yasbek, o CNN Money apresenta um balanço dos assuntos do noticiário que influenciam os mercados, as finanças e os rumos da sociedade e das dinâmicas de poder no Brasil e no mundo.

Fonte/ CNN BRASIL