Patrulha Maria da Penha ministra palestra sobre Violência Doméstica e Familiar a adolescentes do Colégio Lourival Sombra

Com o objetivo de conscientizar os adolescentes sobre a prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar, uma equipe da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou na manhã desta sexta-feira, 3, uma palestra a 120 jovens. O evento ocorreu na Escola Lourival Sombra e faz parte do projeto social “Na onda com a Patrulha”.

O público escolhido foram jovens pertencentes as três turmas do 7º ano da Escola. Os militares mostraram como os adolescentes podem ser agentes de mudança no processo de desconstrução do machismo estrutural e no ensino a respeito dos desafios de igualdade de gênero. O projeto pretende ganhar as unidades de ensino da capital.

A tenente Priscila Siqueira, comandante em exercício da patrulha, destacou a importância da palestra para a formação social dos jovens. “O enfrentamento à violência doméstica e familiar é um desafio de toda a sociedade, por isso acreditamos que a juventude pode impactar positivamente na mudança do atual cenário”.

A oficial destacou ainda que os jovens são propulsores do conhecimento perante a sociedade. “Acreditamos também no protagonismo dos nossos adolescentes no combate a esse tipo de violência quando levamos informação e eles transformam em conhecimento e o disseminam no seio de suas famílias e de suas comunidades”, finalizou a comandante.