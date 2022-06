Pastor procurado por agredir filha de 2 meses até deixá-la paraplégica e cega é preso

- Publicidade -

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA-Niterói) prenderam na noite desta terça-feira (14) Rogério Chaves da Silva, conhecido como Pastor Rogerinho, de 31 anos. Ele tinha um mandado de prisão por ter agredido a filha de 2 meses até deixá-la paraplégica e com outras lesões graves.

Rogério foi detido no momento em que o pastor se deslocava até uma igreja no bairro de Quintino Bocaiuva, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com a investigação realizadas pela Polícia Civil, em abril de 2016, Rogério Chaves agrediu brutalmente sua filha, recém-nascida de apenas 02 (dois) meses de idade. Segundo o processo, as agressões resultaram em consequências gravíssimas e permanentes para a vida da criança – ela ficou cega, paraplégica e portadora de comprometimentos cognitivos.

Na época, segundo a polícia, foi feita uma tomografia na criança, e havia muitas lesões compatíveis com uma criança que foi sacudida a ponto de movimentar o cérebro. Exame de imagem revelou fratura temporal e hemorragia, além de contusão no tecido cerebral. A criança tinha um quadro de trauma e havia hemorragia ocular.

Durante o transcurso do processo, o pastor Rogerinho sequer compareceu ao juízo. Ainda, visando dificultar sua prisão, após o crime o foragido da justiça passou a se esconder no interior do Complexo da Maré, onde passou a pregar cultos evangélicos em um dos templos religiosos da comunidade.

Rogério também possui anotações criminais por injúria, ameaça, difamação cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O detento foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

• Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

• (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

• APP “Disque Denúncia RJ”

• Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/

• https://twitter.com/PProcurados (mensagens)

• Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).