Pastor é preso após tentar matar atual namorado da ex-esposa dele no Piauí

- Publicidade -

Um pastor foi preso na última terça-feira (21) por tentar assassinar o atual namorado de sua ex-esposa dele em Água Branca, no Piauí. O suspeito confessou o crime.

Segundo informações do delegado Bruno Luz ao G1, o religioso, identificado apenas com as iniciais L.C.L.S.S., estava escondido na casa da mãe no momento da detenção.

O suspeito não resistiu à prisão, admitiu ter atirado contra a vítima e afirmou que agiu porque era constantemente provocado por ela.

“Ele tinha acabado de sair da igreja, quando viu a vítima em um posto de combustível e atirou com uma garruncha. O suspeito contou que a intenção era atingir a cabeça do rapaz, mas acabou ferindo a mão dele”, relatou o delegado.

Pastor está detido em delegacia

O pastor foi levado à Delegacia de Água Branca e está à disposição da Justiça. Ele não tem passagens por outros crimes.

Não foram divulgadas maiores informações sobre o caso, como, por exemplo, o estado de saúde do baleado.

Fonte/ Portal Yahoo.com