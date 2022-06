Passageiros ricos terão terminal VIP no aeroporto de Guarulhos

- Publicidade -

A Secretaria Nacional de Aviação Civil autorizou nesta semana que a concessionária GRU Airport, responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, firme contrato com investidores árabes e canadenses para que se construa um terminal exclusivo para passageiros com alta renda.

Focado principalmente nos passageiros de jatos executivos e de primeira classe, o terminal concorrerá com o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, operado pela JHSF Participações, que também é privado e é destinado à altíssima renda.

Contudo, Guarulhos conta com a vantagem da distância para a capital paulista, que é menor, com 25 quilômetros, contra 74 quilômetros até o Catarina.

Segundo informações do jornal O Globo, o grupo internacional planeja investir US$ 80,6 milhões, cerca de R$ 415 milhões na cotação atual, na estrutura, que será construída em uma área entre o terminal 3 de Guarulhos e os hangares da American Airlines e da Latam Brasil.

O secretário de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, alega que o espaço “não será apenas uma sala VIP”, mas “um terminal inteiro”.

“Isso já existe em outros aeroportos do mundo, mas em nenhum da América Latina. Além disso, o de Guarulhos será o maior do mundo, com 4 mil metros quadrados de área construída em uma área de 5 mil metros quadrados”, diz ele.

Para começar o projeto, foi necessário o aval do governo federal. Prevê-se um contrato de 40 anos da concessionária com os operadores do terminal. A concessão de Guarulhos termina em 10 anos.

Fonte:Yahoo notícias