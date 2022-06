Passageiro é pego com US$ 500 mil dentro de pacotes de café no aeroporto

- Publicidade -

A Receita Federal apreendeu US$ 500 mil (equivalente a cerca de R$ 2,5 milhões) em dinheiro com um passageiro que ia de Brasília para São Paulo nesta segunda-feira (13). Ele teve a bagagem revistada em uma fiscalização de rotina no aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana paulista. O dinheiro estava oculto em pacotes de café dentro da mala e, segundo a Receita, não teve a origem comprovada.

O passageiro foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil que fica dentro do aeroporto. A corporação deve seguir com a investigação.

Fonte/ Portal UOL