Paratrike se choca contra fiação elétrica e cai no Rio Juruá; Criança estava à bordo

Durante o período da tarde dessa quinta-feira (16), na região do Juruá, um paratrike caiu com o piloto, uma mulher e uma criança após decolar de Cruzeiro do Sul, com intenção de voo até o município de Guajará, Amazonas.

No momento em que passava sobre o rio Juruá, o piloto, que seguia com a passageira, se deparou contra um cabo elétrico suspenso e acabou caindo na margem do rio. Ambos tiveram escoriações e foram levados ao Hospital do Juruá.

Segundo informações, o acidente ocorreu por falta de sinalização na fiação elétrica. O piloto teria avistado o cabo somente a cerca de três metros de distância, ficando assim sem tempo de reação para uma manobra.

