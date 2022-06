Paolla Oliveira comemora possível vitória de Lula e esquenta a web em foto com Diogo Nogueira

- Publicidade -

Paolla Oliveira fez um post misterioso em seu Twitter nesta quinta-feira (23), mas os internautas mataram a charada e logo concluíram que ela estava comemorando a possível vitória de Lula contra Bolsonaro nas eleições presidenciais. A atriz publicou o número “53%” após o instituto Datafolha apontar que uma parcela de 53% dos brasileiros dizem nunca confiar nas declarações de Jair Bolsonaro (PL).

Embora prefiram assuntos leves, Paolla e o namorado Diogo não deixam de se posicionar quando necessário. Assim como a parceira, o sambista é apoiador de Lula há muito tempo e já até se manifestou em shows.

Mais tarde, inclusive, Paolla fugiu da polêmica e esquentou a web ao publicar fotos com Diogo Nogueira em Fernando de Noronha. Os cliques foram tirados quando o casal viajou para lá em janeiro de 2022. A propósito, sem querer pedir demais, eles já podiam voltar para repetir a sessão de fotos, né? A gente ama Diolla!

É difícil superar a química dos dois. O casal “zerou a internet” ao assumir a relação no momento em que a atriz beijou o cantor no palco do Vivo Rio em julho de 2021. Lindos, talentosos, discretos e cheios de gostos em comum, a dupla se tornou uma verdadeira “meta de relacionamento”.

Fonte/ Portal Yahoo.com