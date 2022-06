Pantanal: José Leôncio desconfia da paternidade de Tadeu e exige verdade de Filó

- Publicidade -

Em Pantanal, José Leôncio (Marcos Palmeira) ficará desconfiado sobre a paternidade de Tadeu (José Loreto) após uma conversa com Guta (Julia Dalavia).

Nos próximos capítulos da novela das 9, o todo-poderoso do bioma confrontará Filó (Dira Paes) depois que a filha de Tenório (Murilo Benício) insinuou que o piloto pode não ser seu filho.

Muito nervosa com a possibilidade de ter o segredo descoberto, a cozinheira enrolará o companheiro na novela das nove da Globo.

Remoendo as palavras da engenheira, Zé Leôncio questionará: “Eu num entendi o que a Guta quis lhe dizê…”, comentará o ‘rei do gado’. “Eu me pergunto por quê?”, acrescentará ele, cismado.

“Porque nóis dois nunca ingulîmo esse namoro”, reagirá Filó, tentando mudar o rumo da conversa. “Vâmo louvá a Deus esse casamento num ter dado em nada. E rezar pra que o Tadeu encontre um novo amor… Dessa vez, um amor que preste”, frisará ela, encerrando o assunto.

Fonte/ CONTIGO