Pantanal: desesperado, Jove fará pacto com ‘Diabo’

- Publicidade -

Em Pantanal, Jove (Jesuíta Barbosa) já viveu tempos melhores. Após sentir que estão cada vez mais distantes, ele decide “libertar” Juma (Alanis Guillen) do amor dele. Com isso, a onça, que nunca se sentiu bem na fazenda, retorna feliz para sua tapera. Além disso, ainda há a competição na raia que terá que enfrentar com os irmãos, Tadeu (José Loreto) e José Lucas (Irandhir Santos), para decidir quem ficará com a sela de prata do avô.

Sentindo que não tem para onde recorrer, decide tomar uma decisão extrema: fazer um pacto com o “cramulhão”. Trindade (Gabriel Sater), que tem o próprio Diabo em si, intermediará o acordo, no qual Jove irá pedir para ter a amada de volta e ganhar a disputa fraternal.