Pai mata três filhos afogados, tenta cometer suicídio, não consegue e é preso

Um homem de 35 anos confessou de ter matado todos os três filhos por afogamento. As crianças, de 5, 3 e 2 anos, foram encontradas mortas dentro de casa pela polícia. O caso foi registrado em Round Lake Beach, em Illinois, nos Estados Unidos na última segunda-feira (13). O caso foi relatado pela CBS News.

Os policiais chegaram na casa do homem após a mãe das crianças, que é divorciada e divide a guarda com homem, pedir que os agentes fossem até à residência para verificar o bem-estar dos garotos, uma vez que ela não havia conseguido contato com eles.

Ao chegarem lá, os policiais encontraram as crianças já sem vida e procuraram pelo pai delas. O homem foi visto em uma estrada. Após perseguição policial, o homem caiu em uma estrada e foi preso. Aos policiais, ele admitiu que matou os filhos e que tentou cometer suicídio por várias vezes sem sucesso.

Ele, porém, não disse o que poderia tê-lo levado a cometer tamanha crueldade. As autoridades também não têm registros de maus-tratos anteriores ou histórico de doença mental do homem.

O homem foi encaminhado para um hospital e deverá comparecer ao tribunal após receber alta na próxima quarta-feira.